انتهاكات متواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.. شهداء في الضفة وغزة 

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون في انتهاكاتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية المحتلة من عمليات اقتحام البلدات والمدن الفلسطينية وإطلاق الرصاص الحي، أو بتواصل القصف من الجو والبر والبحر على لقطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما، وأصيب 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، كما استشهد شاب «32 عاما» وأصيب 7 آخرون، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس بحوالي 20 مركبة عسكرية ترافقها جرافة.

واستشهد شاب فلسطيني يدعى ناصر عبد اللطيف البرغوثي «30 عاما» وأصيب 11 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم الأحد، أصيب 5 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة جنين، وبلدة السيلة الحارثية، كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل.

مستوطنون يطلقون الرصاص على منازل الفلسطينيين جنوب بيت لحم

وفي مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أصيب 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم، وفي قرية سوسيا ببلدة يطا جنوب الخليل، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون على الفلسطينيين.

ومساء أمس السبت، هاجم مستوطنون من «جفعات عيتام»، بإطلاق الرصاص على منازل الفلسطينيين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقا، وقام المستوطنون بإحراق مركبة، فيمااندلعت مواجهات بيين الفلسطينيين والمستوطنين

بدورها، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الشهيد حسن قطناني المكون من طابقين، في مخيم عسكر، شرق نابلس، عقب اقتحامها المخيم.

الاعتقالات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، 5 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، عقب اقتحامها، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، 3 فلسطينيين شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس. وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال قوات الاحتلال، من بلدة طمون جنوب طوباس 3 فلسطينيين بينهم أميمة عبد الله الطوباسي زوجة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة بلال أبو طوس.

ومساء أمس السبت، شهدت جنين ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة، مظاهرة حاشدة ووقفة دعم، تنديدا بالمجازر والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وفي غزة، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن كل مناطق القطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مستهدفة مئات المنازل في مناطق متفرقة من القطاع

إصابة مصور صحفي جراء قصف إسرائيلي على محيط مستشفى

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برا وجوا وبحرا، باستخدام على القنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، عدة مناطق في قطاع غزة. وأصيب مصور صحفي يدعى فادي الوحيدي بجروح، إثر قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أظهر عملية انتشال ضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة طموس الذي استهدف بقصف جوي إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة

بدورها، أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب، فيما أعلنت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في القطاع، في ظل صعوبة التواصل مع انقطاع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا.

المظاهرات مستمرة حول العالم للتضامن مع الفلسطينيين

وفي مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا بالمنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة،شارك العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، وأعضاء من منظمات حقوقية أمريكية، في مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيل المتواصل على قطاع غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينة ورددوا شعارات: «فلسطين حرة»، و«أوقفوا المجازر في غزة».وفي مدينة سيدني الأسترالية، شارك الآلاف في مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.