مستوطنون يطلقون النار على منازل الفلسطنيين في بيت لحم

هاجم مستوطنون منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقا وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين خاصة الأطفال

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية ومدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية «جفعات عيتام» الموجودة على أراضي خلة النحلة، هاجموا منازل تعود لعائلات ريان وصويص وأبو كامل، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال، كما أقدموا على حرق مركبة تعود ملكيتها للمواطن ناصر علي.

واجهات بين المواطنين والمستعمرين

وأضافت المصادر أنه بسبب الهجوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين العزّل والمستعمرين المدججين بالسلاح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي سياق متصل، تجمع مستوطنون، في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

ونقلت «وفا» عن عضو بلدية زعترة محمد ذويب أن عددا من المستعمرين تجمعوا عند منطقة الجسر الواقع بين بيت تعمر وزعترة، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال وعلقوا يافطات دون التمكن من معرفة فحواها، معربا عن تخوفه من تنفيذهم اعتداءات بحق المواطنين.