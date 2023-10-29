نقيب الأطباء: تلقينا ألفي طلب من الأعضاء الراغبين للتطوع في غزة

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه تلقى نحو ألفي طلب من الأطباء الراغبين في التطوع للعمل بمستشفيات غزة، منهم 800 طبيب تلقوا تدريبات في الهلال الأحمر، في تخصصات مختلفة، موضحا أن هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة حاليا في غزة وهي تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والأوعية الدموية والمخ والأعصاب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تواصل دائم بين النقابة والدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.

تخصصات الأطباء المطلوبة للتطوع في غزة

وأكد أن تلك التخصصات التي جرى تدريبها جاءت بناء على التواصل الذي جرى مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه حتى الآن سجل نحو ألفي طبيب في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحي الفلسطيني، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخرى مستعدون للتطوع.

وأشار نقيب الأطباء إلى أنه منذ بدء الأزمة، كان قد قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كل الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كل الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.