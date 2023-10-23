نقابة الأطباء: تدريب أول دفعة من المتطوعين لدعم المصابين في فلسطين

قال الدكتور خالد أمين زارع، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، بمقر الهلال الأحمر المصري.

دورة تدريبية للأطباء

وأضاف مقرر لجنة مصر العطاء، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «dmc»، إلى أن الدورة التدريبية للأطباء المشاركين تقوم بتدريبهم على كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي مستعدا عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني.

وتابع بأن النقابة ومصر العطاء بدأ التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، من أجل دعم المستشفيات على الحدود، لافتا إلى أن نقابة الأطباء ستدعو للتبرع بالدم، بالتنسيق مع بنك الدم من خلال توفير سيارات للتبرع.