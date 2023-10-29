تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا ينتظر الأرض في 31 أكتوبر؟

العديد من التحذيرات، اعتاد فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي، على إطلاقها بين الحين والآخر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس «تويتر سابقا»، مشيرًا إلى توقعاته بوقوع زلازل في عدد من المناطق بدول العالم، لعل أبرزها ما ذكره عن احتمالية حدوث زلزال قوي نتيجة اقتران 4 كواكب مع اكتمال القمر في 31 أكتوبر الجاري.

تحذير من زلزال قوي يضرب الأرض خلال يومين

فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي الشهير، عبر حسابه على «إكس»، منذ أيام، من تقارب الكواكب الذي بدأ الجمعة الماضية ويستمر حتى غدًا الاثنين، ويضم المريخ وعطارد والمشترى والأرض، مع اقتران القمر معها، إذ يحدث اقتران الكواكب مع القمر في زمن قصير للغاية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأرض، مشيرًا إلى حدوث تيارات كهرومغناطيسية نتيجة ذلك الاقتران، ربما ينتج عنها زلزال قوي يضرب الكوكب والمتوقع أنّ يكون بعد غد.

اقتران 4 كواكب مع اكتمال القمر

«كونوا في حالة تأهب»، بهذه الجملة حذر عالم الزلازل الهولندي، الذي يعمل في معهد الأبحاث المختص بالزلازل القوية «SSGEOS»، عبر حسابه الرسمي على منصة «X» (تويتر سابقا)، مما سيحدث على كوكب الأرض خلال الأسبوع الجاري، نتيجة اقتران الكواكب.

وسرعان ما انهالت التعليقات على «هوجربيتس» من الشرق إلى الغرب، لمحاولة معرفة المناطق المهددة بأن يضربها الزلزال المتوقع، إذ كتب أحد المستخدمين: «من فضلك حدد المناطق المعرضة لخطر الزلازل، وإذا لم تستطع فلا تقلق الناس، فإن قلق الناس لن ينفعك».

وعلى الرغم من محاولات بعض العلماء، تأكيد صعوبة التنبؤ بالزلازل، إلا أنّ «حالة رعب» أصابت الآلاف بسبب توقعات هوجربيتس تحديدًا، خاصةً أنها تحققت في أوقات سابقة، إذ توقع من قبل زلزال تركيا المدمر في فبراير الماضي، الذي سقط ضحيته نحو 50 ألف شخص، فضلًا عن زلزال المغرب في سبتمبر الماضي، الذي تسبب في سقوط نحو 3 آلاف ضحية.