بمشاركة 64 جهة دولية.. وزير الري يفتتح «أسبوع القاهرة السادس للمياه»

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة»، وبمشاركة 64 كيان إقليمي ودولي.

أسبوع القاهرة السادس للمياه

وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، إذ تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.

فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة

وينظم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.