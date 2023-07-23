وزير الموارد المائية: السد العالي أهم منشأة في القرن العشرين

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي هو أهم منشأة في مصر، ويتابع منسوب مياه السد العالي كل يوم صباحا، «ده عملي كمهندس قبل أن أكون وزيرا، وأعتبره أهم منشأة في تاريخ مصر، وأهم منشأة في القرن العشرين».

سويلم: قسمنا الوزارة لفرق عمل كثيرة يعملوا جميعا كخلية نحل

وأضاف «سويلم» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، أن الوزارة لديها لجنة لمتابعة إيرادات النهر، ويتم تقييم ذلك الإيراد أسبوعيا، «قسمنا الوزارة لفرق عمل كثيرة تعمل جميعا كخلية نحل»، مشيرا إلى أن منسوب السد العالي يتم متابعته عبر قواعد لإدارة السد العالي وفق مواسم البداية من شهر يناير، «بالمقارنة مع السنوات السابقة وبتقييم احتياجات مصر فليس لدينا أي قلق، متفائلين».

سبب انقطاع المياه في بورسعيد والغردقة

وأوضح ان أزمة انقطاع المياه في بورسعيد والغردقة سببه أن مياه الشرب تتبع الشركة القابضة للمياه، ولا تتبع وزارة الري والموارد المائية، لكن يتم الجمع بين الجهتين فيما يخص الترع التي تحصل على المياه، «حلينا مشكلة مياه بورسعيد على المدى القصير باجتماعات بين الوزارات المعنية، سواء الإسكان أو الري والموارد المائية».

وتابع: «الحل طويل الأجل والأخير سوف يستغرق وقتا، لكن الهدف أن يصل للمواطن المياه حتى أثناء التفكير في الحل طويل الأمد»، موجها رسالة للمواطنين قائلا: «يجب عليكم ترشيد المياه لأنها أهم شيء في حياتنا، وبدونها لا يوجد حياة أو تنمية، بصرف النظر عن أي مشكلة إقليمية، نحن لدينا مشروعات توعوية بأن المياه ليست لشرب فقط بل للأكل وإنتاجه، ولابد من الحفاظ على المياه لأننا فعلا دولة فقيرة مائيا، ملف المياه مهم جدا بالنسبة للقيادة السياسية»