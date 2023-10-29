انطلاق أسبوع القاهرة للمياه اليوم بحضور 64 كيانا دوليا وإقليميا

ينطلق اليوم الأحد، أسبوع القاهرة السادس للمياه وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور 64 كيان إقليمي ودولي ينظمون جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع.

يعقد الأسبوع تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة» وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، كما يشهد الأسبوع الإعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في إدارة المياه.

تشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات

وقال الدكتور وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري للوطن إن المسابقة تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، وكذلك العثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة.

أما تلك التحديات فتشمل تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع والإستفادة من ورد النيل والحشائش وتدوير المخلفات الصلبة والإستفادة من مياه السيول ونظم الري الحديث وحماية الشواطئ وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه والزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية فضلا عن صيانة الترع المؤهلة والتبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة.

وتابع أنه من المقرر تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

علاقة المياه بالغذاء والطاقة

وأشار إلى أن الأسبوع سوف يشهد تنظيم العديد من ورش العمل التي تشارك فيها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه والزراعة، حيث تناقش علاقة المياه بالغذاء والطاقة، وموضوعات ملحة مثل التغيرات المناخية والآثار السلبية الناتجة وتلوث الأنهار، وقضايا تتعلق بالأنهار العابرة للحدود، وغيرها من القضايا العامة.