تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل.. انطلقت اليوم

انطلقت امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، اليوم الأحد، وفقا للمواعيد المحددة والجداول الدراسي، التي أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن نظام التقييم لصفوف النقل.

تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر

وأكدت المديريات التعليمية أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، جزء من الحصة وليس الحصة كاملة، وفقا للحصص الدراسية وحسب كل معلم، مؤكدا الامتحانات غير موحدة، وتعقد وفقا لحصة المادة.

رصد درجات المواظبة والسلوك والدرجة الأعلى

وشددت المديريات التعليمية على التأكد من رصد درجات المواظبة والسلوك والدرجة الأعلى فقط من نتيجة الاختبارين الأول والثاني، ويكون رائد الفصل مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة هذه الدرجات واعتمادها من مدير المدرسة.

وأشارت إلى أنه يجرى إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية، ويقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة المواصفات الامتحانية على أن يكون الامتحان في الأجزاء التي جرى تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الإدارة مسؤولة عن إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بالتعاون مع المدارس التابعة لها قبل بدء امتحانات الشهر.