الجمهور يشيد بأداء هبة مجدي في حكاية «عيشها بفرحة» من مسلسل «55 مشكلة حب»

حظيت الفنانة هبة مجدي، بإشادات واسعة من قبل الجمهور، بعد عرض حكاية عيشها بفرحة الحلقة 1 من مسلسل 55 مشكلة حب، مساء أمس الأحد.

وتعرضت هبة مجدي التي تُجسد شخصية «يسر» خلال حكاية عيشها بفرحة الحلقة 1 لحادث بعد سقوطها من الدور الثاني، في الفيلا التي كانت تعيش فيها بعد زواجها من حسن أبو الروس.

وقال أحد المتابعين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «بداية قوية من أول حلقة.. الحقيقة عمرو محمود ياسين دايمٱ ملاحقنا بأعماله الممتازة وموهبته الفائقة في الكتابة.. الصراحة مؤلف مايختلفش علي كتاباته اتنين».

فيما أعربت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الكاتب عمرو محمود ياسين، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، قائلة: «بصراحة كنت خايفة بعد النجاح الكبير لـ ألفريدو وشايلة الهم، بس ألف حمد وشكر.. ما تيجي نشوف نجاحها لا يقل عن ألفريدو ربنا معاك في اللي جي».

وأثنت إحدى المتابعات على أداء هبة مجدي، بقولها: «كالعادة.. إبداع هبة مجدي في تجسيد اللحظة»، فيما قال آخر: «عمرو محمود ياسين مع هبة مجدي وهاني عادل بيبقوا عاملين بالضبط زي ما يكون حطهم في كبسولة سحرية بيدخلها جوانا وإحنا بنتفرج، لأنه بيعرف يوظفهم صح ويطلع منهم أحلى حاجة عندهم.. أول مرة ألاقي نفسي بتابع حاجة لهاني عادل كانت براد شاي.. وبحب أوي لما تبقى هبة مجدي بطلة في أي حاجة أصلًا».

ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «ON»، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ12 ظهرا، بينما تعرض الحلقة على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة الأولى في الـ 10 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الـ عصرا، بالإضافة إلى عرضها على منصة «واتش آت».