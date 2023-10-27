مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: تعطل عدد كبير من المستشفيات في قطاع غزة

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ عددا كبيرا من المستشفيات في قطاع غزة تعطل، على خلفية نفاد الوقود، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

انتشار للأمراض في مراكز الإيواء بقطاع غزة

أضاف «جبريل»، أنَّ هناك انتشار للأمراض في مراكز الإيواء بقطاع غزة، مؤكدا أن المستشفيات في حالة تدهور تام، محذرا من تبعات انهيار المنظومة الصحية بسبب الحصار والقصف المتواصل على القطاع.