«الصحة العالمية»: مصر تنفق 999 مليون دولار سنويا على علاج السمنة

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، أن 84% من الوفيات تأتي نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن السمنة تسبب أمراضًا مزمنة مثل أمراض القلب.

فاتورة الإنفاق على مرض السمنة وعلاجه

وأشارت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن؛ للإعلان عن خارطة الطرق للحد من السمنة، إلى أنّ فاتورة الإنفاق على مرض السمنة وعلاجه تقدر بـ7.9 مليار عالميا، كما تنفق مصر نحو 999 مليون دولار على علاج السمنة سنويًا.

إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة في مصر

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أعلن إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن السمنة تمثل عبئًا يمكن تفاديه من خلال منظومة العلاج الصحيحة وتغير السلوكيات الصحية بداية من الطفل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعمل على التدخل للحد من السمنة، من خلال خارطة الطريق وهي خطوة رشيدة لخفض معدلات السمنة في مصر.