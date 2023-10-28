رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القاهرة الإخبارية: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

كتب:

مريم جاد
05:52 م | السبت 28 أكتوبر 2023
مساعدات غزة

مساعدات غزة

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها؛ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

قصف غزة مستمر

وتواصل دولة الاحتلال منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

اقرأ المزيد:

تجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

دخول أكثر من 80 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى اليوم

جومانا ماهر: معبر رفح شريان رئيسي لمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

مسلم: مشكلة معبر رفح تكمن في الجانب الفلسطيني والذي يتعرض للقصف دائما من قبل إسرائيل

السفير الكويتي: نشكر مصر على سرعة تسلم المساعدات وإرسالها لغزة عبر معبر رفح

أستاذ في العلوم السياسية: زيارة جوتيريش إلى معبر رفح غيرت موقفه تجاه غزة
بقلم مريم جاد