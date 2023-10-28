القاهرة الإخبارية: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها؛ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

قصف غزة مستمر

وتواصل دولة الاحتلال منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.