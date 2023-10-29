حصاد أكثر من 292 ألف فدان أرز في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز، والذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي.

انتظام أعمال حصاد محصول الأرز

وتابع محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، وبلغت 292 ألفا و154 فدانا حتى الآن، مؤكدا ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

زراعة 298 ألف فدان أرز

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا، من أصناف «سخا 101، وسخا 104، وسخا 107، وسخا 108، وجيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسوبر 300، وهجين مصر1».

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى تكثيف الأنشطة التوعوية، ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين، لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها، من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية، وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.