450 ألف طن زيادة في إنتاج الأرز الشعير في كفر الشيخ عن العام الماضي

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أننا حققنا إنتاجية بزيادة من الأرز الشعير هذا العام بلغت بنحو 450 ألف طن أرز، وذلك عن موسم حصاد الأرز الشعير بالعام الماضي 2022.

ارتفاع حصيلة المنزرع من الأرز الشعير

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز الشعير في حقول كفر الشيخ هذا العام، بلغت نحو 340 ألف فدان من الأرز الشعير، أما العام الماضي 2022، بلغت نحو 240 ألف فدان أرز ، مشيرا إلى أن الفارق في المنزرع من الأرز هذا العام بلغ 100 ألف فدان.

حصاد محصول من الأرز الشعير

وأضاف أن موسم حصاد الأرز الشعير مستمر في حقول كفر الشيخ، وذلك حتي نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتاً أن ذلك يرجع لزراعة بعض أصناف من الأرز يتم حصادها بشكلا متأخر، في شتي ربوع حقول محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، من المحافظات التي تنتج نحو 42% من محصول الأرز الشعير، وذلك علي نطاق المنزرع في شتي ربوع محافظات الجمهورية.