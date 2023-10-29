أبوالغيط: الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات تهدد بنقص المياه على نحو مقلق

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنّ الأمن المائي العربي لا يزال يتعرض لتحديات متعاظمة تُهدّد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق في منطقة تعاني من شح المياه، وهي تحديات معقدة ومتشابكة يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه، وتعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف وإطلاق المبادرات.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أنّ الدول العربية بذلت جهودًا مقدرة في هذا الشأن، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه، مشيدًا بجهود مصر بقمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ.