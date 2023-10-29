صرف تعويضات لضحايا انهيار عقار في جزيرة شندويل بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، موقع حادث انهيار منزل في نجع جمعة بقرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج، لمعاينة الأضرار الناتجة عنه.

انهيار منزل من 3 طوابق

ووجه محافظ سوهاج بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين من ضحايا انهيار المنزل، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر المتضررة.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا صباح اليوم، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع جمعة بقرية جزيرة شندويل، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض وانتشال ضحايا الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفيي طهطا العام وسوهاج التعليمي.

صرف تعويضات لأسر المتوفين

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمتضررين من الحادث، فضلا عن الإعانات المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي في مثل تلك الحالات، والمقررة بـ50 ألف جنيه لحالة رب الأسرة المتوفى، و25 ألف جنيه للمتوفى من أحد أفراد الأسرة، و1000 جنيه لحالة الإصابة ممن أمضى 24 ساعة بالمستشفى، و2000 جنيه لمن أمضى 7 أيام بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم تعويض بقيمة 50% عن إجمالي الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلا عن تقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية وبطاطين واحتياجات الأسر المتضررة، مع تقديم سبل الرعاية والدعم لهم.