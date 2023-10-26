إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، 5 حالات إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية اليوم الخميس، بناحية مجلس قروي نزلة القاضي وبمجلس قروي شطورة وبمجلس قروي الشيخ زين الدين على مساحة حوالي 560 مترا تقريباً، كما جرى تنفيذ حالة إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية بمجلس قروي الصوامعة غرب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 5 حالات بناء مخالف

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن حملة الإزالة تمت بمتابعة أشرف عبد الرحيم رئيس قرية نزلة القاضي والسيد البحيري رئيس قرية شطورة ورمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي أملاك الدولة ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بمركز طهطا وبالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدة المحلية للمركز.

إزالة مخالفات البناء بسوهاج

وأضاف «عوض»، أنه تجرى المتابعة المستمرة والرصد المكاني لمخالفات البناء بكل أنواعها، حيث يتم التصدي الفوري لها في كل الأوقات ومهما كانت الظروف، سواء فجرا أو ليلا أو أيام العطلة، بالطرق الممهدة أو الجبلية التي يتم بها الإزالة اليدوية.