حملات لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الزراعية في البلينا بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية في عرابة أبيدوس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بجانب الترع والمصارف، في إطار الحفاظ على البيئة، ومنع انتشار الأمراض التي تنقلها القوارض.

القوارض تسبب الأمراض للحيوانات

وقال هشام عبد المحسن رئيس الوحدة المحلية في عرابة أبيدوس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انتشار القوارض يؤدي لانتشار الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوانات.

وأضاف رئيس عرابة أبيدوس، أنه في موسم الغلال سواء القمح أو الذرة تكثر القوارض بالحقول وتجد مسكنا لها على حافة الترع والمصارف، وتأكل الغلال وتصيب الحيوانات بالأمراض، حيث يتم وضع الحيوانات بالحقول وعلى حافة الترع والمصارف كعادة المزارعين، مما يشكل خطرا بيئيا، لذا تقوم الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المنتجة للغلال بتنفيذ حملات مكافحة طوال موسم التخزين لضمان الحفاظ على المخزون من الغلال وحماية الثروة الحيوانية.

حملة مكافحة القوارض لمدة 3 أيام

وكشف عز الدين حمدان، مسئول البيئة بوحدة عرابة أبيدوس المحلية، أنه تم التنبيه على المواطنين بعدم تواجد الحيوانات على الترع والمصارف وذلك لعدم تعرضها للتسمم، حيث سيتم تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بجوانب الترع والمصارف بداية الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام، بأدوات ومعدات الوحدة المحلية لعرابة أبيدوس، وعلى المواطنين متابعة انتشار القوارض بمحيط المنزل ومكان تخزين الغلال للحصول على الدعم البيئي عند الحاجة من الوحدة المحلية.