محافظ أسيوط يعلن خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول استعدادا لموسم الشتاء

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول المحتملة ومراجعة جاهزية القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة، تفعيلاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 985 لسنة 2023 ورقم 10 لسنة 2023، في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم الشتاء الحالي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

مركز السيطرة الإقليمي

واستعرض المحافظ في بداية الاجتماع إجراءات وخطوات تطوير إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للجاهزية وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة في ضوء متابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء مراكز السيطرة بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

مواجهة الأزمات والكوارث

وناقش المحافظ خطة المحافظة الشاملة لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها وسبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث، مؤكدًا جاهزية مختلف الجهات والقطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة، مشيرًا إلى التجارب الناجحة للمحافظة في التعامل مع العديد من الأزمات التي تعرضت لها من قبل بفضل جاهزية القطاعات والتدريب الجيد لمسئولي الأجهزة التنفيذية.

استعدادات لاستقبال فصل الشتاء

واستعرض المحافظ دور كل قطاع من القطاعات التنفيذية في مواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الأشهر القادمة، وخاصة في فصل الشتاء، حيث وجه مسئولي الري بمراجعة الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية ومناسيب المياه بها لاستيعاب أي تصرفات مائية زائدة ومتابعة محطات رفع مياه كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري على مختلف الترع مع مراجعة المولدات الموجودة بها وقياس كفاءتها التشغيلية للتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها بشكل دوري، فضلا عن الاستمرار في متابعة مخرات السيول وسدود الإعاقة بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أية عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي.