«البيئة» تتصدى لحرائق المخلفات الزراعية والبلدية في القليوبية والدقهلية

أجرى طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة جولة ميدانية بالقليوبية، رصد خلالها عدة حرائق مخلفات زراعية بالطريق الزراعي نطاق مراكز قها وطوخ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة عليها، كما تمّ رصد موقع تجميع مخلفات بلدية مشتعل وعلى الفور تم التواصل مع مسئولي محافظة القليوبية وتوجيه المعدات للسيطرة على الحريق وتبريد المخلفات قبل رفعها ونقلها إلى موقع التخلص.

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتصدي لأى حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتشديدها على تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، وتأكّيدها استعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين

كما تابع محاور المنظومة بمحافظة الدقهلية، ورصد عدة حرائق مخلفات زراعية وتم السيطرة عليها بواسطة المزارعين، كما تم رصد حرق مكشوف لكميات كبيرة من صاج براميل وإطارات الكاوتش، بمنطقة بندر مدينة غمر، وتم الاتصال بالدفاع المدني والسيطرة على الحريق، كما تمّ اكتشاف كمية كبيرة مخزنة لبراميل كانت تحتوي على سوائل خطرة، وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة وتحرير محضر بقسم الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتمّ تحويل المخالفات المرصودة إلى النيابة لتوقيع العقوبات المقررة تجاه المتسببين وجارى متابعة الموقف بالمنطقة للتأكد من استقرار الأوضاع.