وزيرة البيئة: مصر تهدف لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمتها في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي».

وأضافت أنَّ مصر نجحت في إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وأوضحت أن قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، تتناول مشاكل ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم، والتي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة.

وأعربت عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة إلى عمل تنفيذي جاد للمعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.