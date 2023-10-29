وزيرة البيئة: تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي في أفريقيا

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي في أفريقيا، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100، مبينة أنَّ القارة الأفريقية تملك تنوعًا بيولوجيًا ثريًا، إلا أنها تعاني من فقدان كبير لهذا التنوع، إذ فقدت 20% من مساحة غاباتها الاستوائية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، والتي تعقد بالعاصمة الكونغولية، تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي».

وأضافت أن تغير المناخ يسهم في هذا الفقد من خلال زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي في أفريقيا، مشيرة إلى أن قمة برازافيل فرصة مهمة لمناقشة هذه القضية ووضع حلول لها.

وأكّدت ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل، ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسرة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر، والتي تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.