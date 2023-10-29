ختام 4 دورات تدريبية حول المهارات الإدارية للعاملين في التمريض بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء 4 دورات تدريبية لـ100 شخص من أفراد التمريض، والتي نفذتها الإدارة المركزية للتمريض وهي الإدارة العامة لتمريض الرعاية الأساسية.

اختتام دورات تدريبية بالدقهلية

وأوضح «مكين»، في بيان له، أن التدريبات المختلفة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.

تنظيم 4 دورات بحضور 100 من التمريض

وأوضح أن التدريبات الأربعة جاءت تحت إشراف أميمة صبحي مدير إدارة التمريض، بحضور 100 من أفراد هيئة التمريض العاملين بوحدات الرعاية الأساسية التابعة لمديرية الصحة، وتناولت الدورات تنمية المهارات الإدارية لفرق التمريض إلى جانب الطوارئ والتثقيف الصحي.

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، أنه تم تكريم الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، ومايسة تمام مدير عام التمريض والرعاية الأساسية بالوزارة، كما تم تسليم شهادات تقدير لجميع المتدربين.

وجاءت الدورات التدريبية ضمن اهتمام مديرية الصحة بالدقهلية برفع كفاءة وقدرة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف المنشآت الطبية على أكمل وجه، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.