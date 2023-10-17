«صحة الدقهلية»: الكشف على 15 ألف شخص خلال النصف الأول من أكتوبر

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية بالدقهلية، باستقبال نحو 14 ألفا و832 حالة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، بإجمالي جلسات يتجاوز الـ 31 ألف و600 جلسة.

جلسات العلاج الطبيعي بالدقهلية

وأشار مكين في بيان له أن الجاسات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 4600 جلسة، علاوة على 1244 جلسة للأطفال، و1200 جلسة لمرضى الداخلي ونحو 9259 بالعيادات الخارجية.

و أضاف عبدالمنعم أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي و الحضانات بلغ إجمالي عدد الجلسات 90 في قسم عناية الأطفال بالإضافة إلى 90 بالحضانات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

وعلي صعيد الجولات الميدانية أكد مدير إدارة العلاج الطبيعي أن الأسبوعين الماضيين شهدا مروراً مكثفاً على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بأنحاء المحافظة كافة، تضمنت نحو 15 زيارة لإدارات صحية عدة، بينها نبروه،الكردى، الجمالية،تمى الامديد،ميت غمر، و السنبلاوين،و طلخا.