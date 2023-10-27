«صحة الدقهلية»: استلام 5 ثلاجات لحفظ بنوك الدم بقيمة 750 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استلام المديرية، 5 ثلاجات حفظ لبنوك الدم، بتكلفة 750 ألف جنيه، اليوم.

استلام ثلاجات حفظ لبنوك الدم في الدقهلية

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى توزيع الثلاجات تحت إشراف الدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة بنوك الدم، كالتالي:

- ثلاجة سعة 1500 لتر لبنك دم ميت غمر.

- ثلاجة سعة 700 لتر لبنك دم بلقاس.

- 3 ثلاجات سعة 150 لترًا لبنوك دم دماص والسنبلاوين والمنزلة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عمق تقديره وشكره للإدارة العامة لبنوك الدم بالوزارة، لدعمها المستمر لرفع كفاءة بنوك الدم بالدقهلية.

حملات تبرع بالدم لفلسطين

وكانت مديرية الصحة بالدقهلية، قد أطلقت حملات تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، من المصابين في قطاع غزة نتيجة الأحداث الجارية في الوقت الحالي، التي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الأبرياء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.