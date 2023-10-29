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«الدفاع المدني الفلسطيني»: تتبعنا أصوات الانفجارات لإغاثة المصابين

كتب:

نرمين عفيفي
11:48 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال المُتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إنّ قطاع غزة عانى من انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت، أمس، الأمر الذي كان له تأثير على عملنا، متابعا: «كنّا نعتمد على صوت الاستغاثات والانفجارات».

وأضاف المُتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أنّ فرق الدفاع المدني كانت تتعامل مع البلاغات طوال فترة انقطاع الاتصالات، من خلال صوت الاستغاثات أو سيارات الإسعاف التي تصل إلى المستشفيات، وبعدها تتحرك السيارات إلى المناطق المنكوبة، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي