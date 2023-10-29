التحالف الوطني: نجهز لقافلة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ انقطاع الاتصالات أثر بالسلب على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كاشفا عن نجاح التحالف الوطني في توصيل 106 شاحنات إلى معبر رفح وإدخال 70 منها حتى الآن.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي، يستعد بالتعاون مع جمعيات أهلية عديدة، لتجهيز قافلة جديدة من المساعدات أكبر من القافلة التي تم إرسالها.

غزة تحتاج إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا

وتابع عضو التحالف الوطني،«قطاع غزة يحتاج 200 إلى 300 شاحنة يوميا لسد الاحتياجات الإنسانية للسكان، وتعويض شح الإمدادات».