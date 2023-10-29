«DMC» تبرز تقرير «الوطن».. «مصر تحذر من مخاطر جسيمة لاجتياح غزة بريا»

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «مصر تحذر من مخاطر جسيمة لاجتياح غزة بريًا».

صراع حماس وإسرائيل شهد جوالات متواصلة من الصراع

وقال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، إن الصراع بين حماس وإسرائيل قد شهد جولات متواصلة من الصراع، بدءًا من العملية الأولى في عام 2006 أو عام 2007، ثم تلتها بعد ذلك عدة عمليات أخرى في أعوام 2008، 2014، 2021، 2023.

التلويح بالغزو البري بقطاع غزة مسألة في غاية الخطورة

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أن مسألة التلويح بالغزو البري في قطاع غزة هي مسألة في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن إسرائيل حاولت القيام بالغزو البري عام 2014 في عملية أطلق عليها اسم «الجرف الصامد»، وقد استمرت تلك العملية لمدة أسبوعين، وكانت نتيجتها مقتل 66 عسكريا إسرائيليا في تلك العملية البرية التي حاول الاحتلال الإسرائيلي القيام بها.