ضبط منشآت طبية خاصة بدون ترخيص وأدوية مهربة في الشرقية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية 3 حملات، للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق.

ضبط منشأتين بدون ترخيص

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية الصحة عن ضبط منشأتين طبيتين تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.

وجاءت الحملة الأولى والمشكلة بلجنة من إدارة صحة البيئة بالمحافظة، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والسلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية بالشرقية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية.

ضبط أدوية مهربة

ومرت الحملة على منشأه طبية غير مرخصة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة والمستوردة بدون فواتير، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، هذا بالإضافة إلى ممارسة تخصصات طبية دون الحصول على مؤهلات علمية معتمدة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالمخالفات وتشميع المنشأة.

أما الحملة الثانية فمرت على عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمركز ديرب نجم تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وتم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة.

كما ضبطت الحملة الثالثة المكونة مركز علاج طبيعي مرخص بمركز مشتول السوق، به كمية من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وكذلك ممارسة مهنة الطب البشري بوجود روشتات بها وصفات علاجية وأنظمة غذائية، وعليه تم تحريز الأدوية والروشتات، وتحرير محضر بالمخالفات.