ضبط 5100 مخالفة دوائية بالصيدليات في حملة على منشآت طبية بالمنوفية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بالباجور، حملة للمرور علي المنشآت الدوائية بالمدينة، أسفرت عن ضبط 6 صيدليات بها عدد كبير من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها في سوق الدواء المصري، بالإضافة إلى أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية، بواقع 5100 وحدة دوائية مخالفة، والتي بلغت قيمتها التقديرية نحو 82.300 ألف جنيه مصري.

تحرير 7 محاضر شرطة ضد أدوية ضبطت في المنوفية

وعلى الفور حررت 7 محاضر شرطة بالوقائع التي ضبط بالصيدليات المخالفة، وحرز مفتشي الحملة المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وشدد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بصحة المحافظة، لمتابعة المنشآت الدوائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها منع المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

غلق 16 منشأة طبية في حملة مكبرة بالمنوفية

علي صعيد متصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة شيرين مسعد، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة موسعة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والطبية الخاصة؛ إذ جرى المرور على 98 منشأة طبية خاصة، وجاءت القرارات كالتالي: استصدار قرارات غلق لـ16 منشأة طبية، ورصد مخالفة 12 منشأة طبية لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ووجود 10 منشآت طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 منشآت مخالفة للقانون لوجود عمالة غير مؤهلة، وتحرير محضرين تحريز أدوية غير مسجلة، وكميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المصرح بتداولها داخل عيادة ممارس عام ومركز علاج طبيعي بمدينة بركة السبع مخالفا للقانون بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال تلك المخالفات، وتحريز المضبوطات، وحرر محضرا بالمخالفات الواردة.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل جودة، وكيل الوزارة، باستمرار الحملات المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.