ضبط 4 منشآت طبية بدون ترخيص وغلق 3 معامل في حملة بالبحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، الفرع الإقليمي بالبحيرة، وفريق العلاج الحر بإدارة أبو المطامير الصحية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بحملات مكبرة على عدد من المنشآت الطبية والعيادات في نطاق المركز.

ضبط كمية من الكيماويات منتهية الصلاحية

أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد 3 قرارات غلق لعدد 3 معامل، كما تم ضبط عدد 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات، تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم ضبط كمية من الكيماويات منتهية الصلاحية في أحد المعامل.

محافظ البحيرة يوجه باستمرار الحملات التفتيشية

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات التفتيشية في كافة مدن ومراكز المحافظة، لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضبط المخالفين، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.

حملات تموينية بحوش عيسى وكوم حمادة

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمركز حوش عيسى حملة مكبرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصالح الحكومية والخدمية، أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما نفدت إدارة الرقابة بمركز كوم حمادة حملة موسعة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدد من المحال لعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.