ضبط منشآت طبية خاصة غير مرخصة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة وتماشيًا مع خطة الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية، بالتعاون مع هيئة الدواء بكفر الشيخ، وذلك لضبط مخالفات التراخيص والمخالفات الدوائية في بعض مراكز المحافظة.

حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة

وأوضحت إدارة العلاج الحر أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 29 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها، كما تم تحرير 11 محضرًا إثبات حالة بمخالفات عديدة، تنوعت ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة تخصص، وحيازة أدوية بالعيادات ومراكز العلاج الطبيعي.

قرار غلق صادرين بحق منشآت تُدار بدون ترخيص

ونفذت الحملة قرارين غلق صادرين بحق منشآت تُدار بدون ترخيص، كما قامت الحملة بإصدار 6 إنذارات لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها لبعض المنشآت الخاصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات، ولضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.