لطفي سالمان: الاجتياح البري لغزة سينتج عنه تداعيات خطيرة بالمنطقة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي لطفي سالمان، رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، إن التلويح بالاجتياح البري أخطر من عملية الاجتياح، لأنه إذا ما تراجعت إسرائيل سيبدو وكأن الفصائل الفلسطينية انتصرت عسكريًا، وستضطر إسرائيل إلى التعامل مع تلك التداعيات بالرد.

لا توجد قوة على الأرض يمكن إستبدال حماس بها

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بجريدة «الوطن»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أنه في حالة نجاح الاجتياح البري لقطاع غزة، فإنه لا توجد قوة على الأرض يمكن استبدال حماس بها، مشيرًا إلى أنّ القطاع لا توجد به قوة داخلية لإدارة حماس، كما أنّ السلطة الفلسطينية لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل قطاع غزة وبالتالي سيصبح القطاع بلا سلطة، وستكون إسرائيل مضطرة لإدارة القطاع.

كرة النار الملتهبة داخل قطاع غزة ستنتقل لمناطق أخرى

وتابع سالمان: «ستزداد القضية الفلسطينية شعبية، وكرة النار الملتهبة داخل قطاع غزة ستنتقل الى المناطق الأخرى مثل الضفة الغربية، كما أن الأماكن التي يوجد بها فلسطينيون وتحتلها إسرائيل وتعتبرها جزءا من دولتها ستصبح جزءًا من عملية الصراع، كما أنّ الصراع سينتقل إلى الدول العربية، وسيصبح الإسرائيليون مهددين.

الاجتياح البري سينتج عنه تداعيات خطيرة للغاية

وأوضح: «عملية الاجتياح البري سينتج عنها تداعيات خطيرة للغاية، كما أن هناك تهديدًا قادمًا لإسرائيل من جنوب لبنان، وهناك حديث عن أطراف أخرى يقال إنّها ستتدخل في المسألة، والمنطقة ستشهد تهديدات إقليمية واسعة للغاية».

وأشار إلى أنّ ما حدث في 7 أكتوبر دليل كبير على فشل المخابرات الإسرائيلية في التعامل مع القضايا الرئيسية، مؤكدا وجود شواهد كبيرة تدل على أن المخابرات الإسرائيلية والدول التي تتعامل مع إسرائيل فشلت في تحدي 7 أكتوبر.