تطورات الأوضاع بفلسطين.. شهداء في غزة واعتقالات بالضفة

شهدت الساعات القليلة الماضية في قطاع غزة، هجومًا عنيفًا وتصعيدًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سقط على إثره عشرات الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، فضلاً عن حملات اعتقالات مستمرة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري، حتى المسجد الأقصى لم يسلم منهم.

تحت عنوان «مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى»، أفادت وكالة «وفا» الفرنسية، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.

18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال

سقط 18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزلين وسط وجنوب قطاع غزة، بحسب «وفا»، والتي أوضحت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً في النصيرات وسط قطاع غزة يعود لعائلة نوفل، ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال، وإصابة آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، واستهدفت منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة يعود لعائلة طموس، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

لم يقف عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي عند هذا الرقم، بل أفادت الوكالة أيضًا بسقوط 3 شهداء في نابلس ورام الله وطوباس ما يرفع الحصيلة إلى 114 منذ السابع من الشهر الجاري، موضحة استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وصلت الأعمال الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تفجير منزل الشهيد حسن قطناني، في مخيم عسكر، شرق نابلس، بعد أن اقتحم الاحتلال مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد قطناني المكون من طابقين، وفجره بعد ساعات من الاقتحام، وكانت قوات الاحتلال كانت قد أجبرت عائلة الشهيد قطناني، على الخروج من منزلها، تمهيدا لهدمه.

أما عن قناة القاهرة الإخبارية، فقد أفادت بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما أفادت بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين لينتج أكثر من 43 شهيداً جراء استهداف الاحتلال منزلاً في منطقة النصيرات، و5 شهداء بينهم 3 أطفال بمنطقة الزيتون.

1900 جريحاً بالضفة الغربية

على نحو أخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة الشهداء والتي بلغت 114 شهيداً ونحو 1900 جريحاً بالضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، أن تقاريرها تؤكد أن مناطق في شمال غزة سويت بالأرض، وشددت على أن بعض العمليات الجراحية تجرى في القطاع بدون تخدير عام للمرضى، بسبب نقص عقاقير التخدير.

وأكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في القدس، بأنهم يفتقروا إلى عقاقير التخدير، والمهدئات، موضحاً أنهم يُجروا الكثير من العمليات بنصف جرعات من البنج، وهو أمر فظيع، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أيضاً أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد احتجاز 230 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة، ووجود صفارات الإنذار تدوي بمناطق عدة بتل أبيب إثر قصف صاروخي، فضلاً عن إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية في غلاف غزة، كما دمرت الفصائل الفلسطينية آليات عسكرية إسرائيلية شمال غزة.