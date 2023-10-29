المكتبة المتنقلة تزور مدارس منفلوط بأسيوط.. أنشطة وندوات توعوية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة بالمراكز والأحياء، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وبناءًا على الإمكانات المتاحة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب والأطفال بالقضايا المجتمعية المختلفة، مشيراً إلى تنظيم ندوات وأنشطة وفعاليات لتوعية الأطفال والتلاميذ بقضايا مجتمعية، مثل مخاطر الزيادة السكانية، وضرورة الحفاظ على المياه وغيرها من القضايا وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

يوم ثقافي ترفيهي

ونظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط، بقيادة هاجر محروس، مدير فرع أسيوط، عددا من الندوات بالمدارس، من بينها مدرسة الشهيد أحمد الكومي الإعدادية بالوحدة المحلية لقريتي الحواتكة وأم القصور، التابعة لمركز ومدينة منفلوط، وبمدرسة الشهيد محمد بدري أحمد للتعليم الأساسي بالوحدة المحلية لقرية المعصرة بمركز ومدينة الفتح، كما تم تنظيم يوم ثقافي ترفيهي بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بقيادة محمد عبده رئيس المجلس القومي للسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز شئون البيئة.

مبادرة حياة كريمة

وتناولت الندوات مشكلة الزيادة السكانية وآثارها على المجتمع وأهمية الحفاظ على قطرة المياه، والتصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لزيارة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.