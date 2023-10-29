قطع المياه عن منطقتين في غرب الإسكندرية للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن منطقتي «عبد القادر»، و«العامرية» غرب المدينة، لإجراء صيانة طارئة على الخط الناقل للمياه قطر 600 مم، مشيرة إلى العمل سريعا لعودة المياه بشكلها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فإن الشركة تحيط علم العملاء بضعف المياه وانقطاعها عن منطقتي «عبد القادر - العامرية» وذلك اليوم الأحد، نظرا لأعمال ترحيل خط مياه قطر 600 مم فى رافع عبد القادر.

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية

وأكدت الشركة، أن الانقطاع حدث ظهر اليوم الأحد، وستعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل، مشيرة إلى توفير تنكات المياه للمواطنين بالمناطق المذكورة خلال تلك الفترة.

كما وفرت شركة مياه الشرب في الإسكندرية الخط الساخن 125، ومن أي تليفون أرضي، ومن أي محمول على الرقم 035815700.