رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السعودية تعلق الدراسة في مدارس المدينة المنورة.. هل يستمر سقوط الأمطار؟

كتب:

أحمد عادل موسى
12:27 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
تعليق الدراسة في السعودية

تعليق الدراسة في السعودية

علقت السعودية اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارس المدينة المنورة، وقررت تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، مع إصدار إنذار أحمر بشأن العواصف من قبل أرصاد جدة.

تعليق الدراسة في السعودية 

وكشف المركز الوطني للأرضاد في السعودية أن قرار تعليق الدراسة هدفه الحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن السعودية أتاحت الدروس عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدنية المنورة.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، أو ما يعرف بـ«أرصاد جدة»، تحذيرًا باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة، وتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الأمطار، بالإضافة إلى نشاط رياح شديدة السرعة، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

إصدار الإنذار الأحمر

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية في جدة، من المتوقع تساقط البرد وجريان السيول، إضافةً إلى حدوث صواعق رعدية في منطقة مكة المكرمة، ونظرًا لذلك أصدرت السعودية الإنذار الأحمر لتلك المنطقة.

وأعلن المركز الوطني في جدة إصدار إنذار بسوء الأحوال الجوية، اعتبارًا من السبت وحتى غد الأحد، ونتيجة لذلك جرى تعليق الدراسة في السعودية. 

اقرأ المزيد:

السعودية تدين العمليات البرية لدولة الاحتلال في قطاع غزة

وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان ضرورة منع التهجير القسري للفلسطينيين

سفير فلسطين في السعودية: لن نترك أرضنا وموعدنا القادم في القدس

الفنانة السعودية إلهام علي: سعيدة بما حققه فيلم «السجين» من نجاح بسبب قصته المشوقة

عمرو أديب يثير الجدل بتغريدات عن السعودية.. ومتابعوه: توقف عن المزايدة
بقلم أحمد عادل موسى