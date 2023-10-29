السعودية تعلق الدراسة في مدارس المدينة المنورة.. هل يستمر سقوط الأمطار؟

علقت السعودية اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارس المدينة المنورة، وقررت تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، مع إصدار إنذار أحمر بشأن العواصف من قبل أرصاد جدة.

تعليق الدراسة في السعودية

وكشف المركز الوطني للأرضاد في السعودية أن قرار تعليق الدراسة هدفه الحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن السعودية أتاحت الدروس عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمدنية المنورة.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، أو ما يعرف بـ«أرصاد جدة»، تحذيرًا باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة، وتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الأمطار، بالإضافة إلى نشاط رياح شديدة السرعة، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

إصدار الإنذار الأحمر

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية في جدة، من المتوقع تساقط البرد وجريان السيول، إضافةً إلى حدوث صواعق رعدية في منطقة مكة المكرمة، ونظرًا لذلك أصدرت السعودية الإنذار الأحمر لتلك المنطقة.

وأعلن المركز الوطني في جدة إصدار إنذار بسوء الأحوال الجوية، اعتبارًا من السبت وحتى غد الأحد، ونتيجة لذلك جرى تعليق الدراسة في السعودية.