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سفير فلسطين في السعودية: لن نترك أرضنا وموعدنا القادم في القدس

كتب:

محمد عزالدين
10:29 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أكد السفير بسام الأغا، سفير فلسطين في السعودية، أن قطاع غزة يشهد جريمة حرب ومذبحة، حيث يسعى الغرب لتطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن متسائلا: أين حقوق الإنسان وأصحاب التاريخ والحضارة.

لن نرحل عن غزة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: «لم ولن نرحل من القطاع، فالله اصطفانا بالأرض المباركة، الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن».

وعلق سفير فلسطين في السعودية: «موعدنا القادم في القدس بمشيئة الله، وما يحدث في قطاع غزة لا وصف له، والمقبل سيشهد جرائم ومذابح، لكننا صابرون ولن نترك أرضنا أبدا».

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