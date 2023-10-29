محافظ الغربية يتفقد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى زفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستشفى زفتى العام ومستشفى رمد زفتى للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى زفتي العام، حيث قام المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى منها قسم الحروق وقسم الحضانات «المبتسرين»، واستمع إلى شرح تفصيلي لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

جودة الخدمات الطبية

وخلال جولته، استمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية وتقديمها بصورة لائقة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

مركز الإسعاف الرئيسي

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بزفتى والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، كما اطمأن على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حال حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.