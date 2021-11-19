وكيل «صحة الغربية» يتابع أعمال التطوير في مستشفى حميات زفتى

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى، ورافقه في جولته الدكتور سند علام، مدير المستشفى، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة إلى المواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات، ما يضمن رعاية صحية متميزة إلى المرضى.

قرار التطوير حبيس الأدراج

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن مستشفى حميات زفتى يوجد له قرار بالتطوير في مجلس مدينة زفتى منذ سنوات طويلة، وبعد مخاطبة الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تم الحصول على موافقة وزير الصحة من أجل البدء في أعمال تطويره فور انتهاء الإجراءات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها حاليا بالرغم من وجود أعمال تطوير، وتم تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سريرا، وقسم عناية متوسطة بقوة 32 سريرا، مشيرًا ألى أن إدارة المستشفى تعمل على تطوير الأقسام منذ الموجه الأولى من فيروس كورونا.

سرعة إنهاء أعمال التطوير

وشدد «حميدة» على التخطيط بسرعة لإنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات مستشفى حميات زفتى من أجهزة، لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح، لتعمل المستشفى بكامل إمكانياتها لخدمة المرضى.