وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى زفتى ويشدد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية بمستشفى زفتى العام، اليوم، رافقه محمد سراج رئيس مجلس ومدينة زفتى، لمتابعة انتظام سير العمل.

وكيل الصحة بالغربية يتفقد أقسام علاجية بمستشفى زفتى

وتابع وكيل وزارة الصحة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضى كورونا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين .

رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا

وشدد وكيل وزارة الصحة علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تفقد وكيل الوزارة أقسام «الاستقبال والطوارئ، والحضانات والعناية المركزة»، وقام بالإطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه إلى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمأن علي الحالات الموجودة بالمستشفى.

في ذات السياق ناقش وكيل وزارة الصحة آليات الاستفادة من خبرات أطباء الزمالة المصرية بتوزيعهم على المستشفيات والاستفادة من خبراتهم من خلال تطبيق البرنامج التدريبي .

وتابع أن البرامج التدريبية للزمالة المصرية ستساهم في سد أي عجز بأقسام العزل ومستشفيات الحميات والصدر فضلا عن دعم المستشفيات المركزية، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سيتم تكليفهم على نظام عمل دوري في تلك المستشفيات.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الدور الكبير لمنظومة التعليم الطبي المهني تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء والتغلب على أي عجز أو نقص في القوى البشرية.