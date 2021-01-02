صحة الغربية: 144 مصابا بكورونا في مستشفى زفتى لم يتضرروا ووفاة حالتين

نفى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشان قفل محبس الأكسجين بمستشفى زفتى العام ما أدى إلى وفاة بعض مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن المستشفى شهدت وجود 144 حالة بالأمس، منها 27 حالة تتلقى العلاج على سرير عناية مركزة و20 سريرًا عناية متوسطة و54 حالة بالأسرة الداخلية و9 أسرة عادية عليها حالات و7 أسرة عناية أطفال و17 حالة أطفال في الحضانة و4 حالات على أجهزة تنفس اصطناعي في الأجهزة.

144 حالة مصابة بكورونا في المستشفى لم تتضرر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة «الحدث اليوم»: «كل هذه الحالات لم يحدث لها أي ضرر ولم يحدث لها أي تغير في حالتها، لكن ما حدث أن هناك حالتين توفيتا، وكان عمر إحداهما 67 سنة دخلت المستشفى بتاريخ 9 ديسمبر الماضي بالقسم الداخلي وتعاني من التهاب رئوي والضغط والسكر وحُولت إلى العناية المركزة في 15 من نفس الشهر ووضعت على جهاز تنفس صناعي وتوفيت اليوم في الساعة الواحدة والنصف صباحا بعد عمل محاولات للإنعاش القلب».

وتابع: «في هذه الحالة توقف القلب مرتين سابقتين، أما الحالة الأخرى فكانت سيدة عمرها 56 سنة دخلت المستشفى يوم 19 ديسمبر وكانت تعاني من التهاب رئوي وتعاني من مرض الضغط والسكر وتفاقمت حالتها وفي 31 ديسمبر دخلت العناية المركزة».

وأردف، أن ما تقدم يشير إلى أن ما أشيع بشأن 10 حالات بسبب قفل محبس الاكسجين غير صحيح بالإثبات العملي، مشددًا على أنه كان موجودا في المستشفى التي تحتوي على 144 حالة مستقرة بعضها على أجهزة التنفس الصناعي والبعض الآخر على انابيب الأكسجين، ولو انقطع الأكسجين لتأثرت كل هذه الحالات، لكن حالتين فقط توفيتا وكان الفاصل الزمني بينهما ساعتان إلا ربع.