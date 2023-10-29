محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يضع نفسه فوق قواعد القانون الدولي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يحدث في قطاع غزة مشهد محزن للغاية، حيث تتعرض لطوفان من الضربات بشكل يومي تحدثت عنها مراكز استطلاع كثيرة، بأنها كانت تساوي قنبلة هيروشيما، موضحا «نتحدث عن دولة فوق نطاق الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ولا مشكلة لديها، حيث وجهت ضربات طالت المستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز أونروا».

الصراع على قطاع غزة مهين

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «نتحدث أيضا عن مكان سكانه في حدود 2.3 ملايين نسمة، ولا يوجد مكان واحد آمن فيه يستطيع أن يذهب إليه أو يحتمي به شخص، ومن ثم، فإن واقع الصراع على قطاع غزة مهين للنطاقين الدولي والإقليمي وأن تكون الضربات بهذه القسوة وتحدث عنها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن التاريخ سوف يحاكم الجميع، كما قال إن ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر لم يأتِ من فراغ، ولكن نتيجة لظلم تعرضت له القضية الفلسطينية على مدار العقود الطويلة الماضية».

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل صاحبتها اليد الطولى في الحرب

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على أن صاحب اليد الطولى لوقف هذه الحرب الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل وقدرة الدول الراغبة في وقف الحرب على التأثير على أمريكا وإسرائيل، لأن إسرائيل أتت إلى هذه الحرب وهي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم العربي، كما أن العالم الغربي يدعم دولة الاحتلال بفجاجة وصلت إلى حد أن يأتي رئيس وزراء بريطانيا في طائرة وينزل من المكان الخاص بالمعدات والمساعدات العسكرية وليس مكان النزول الطبيعي لأي مسؤول يأتي من الخارج.