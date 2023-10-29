«كنت أمسك يد والدي وأصلي».. ماثيو بيري يكشف سبب نهاية رحلته مع الإدمان

رحلة صعبة وقاسية مليئة بالتفاصيل المؤلمة خاضها الممثل ماثيو بيري في مواجهة الإدمان جاوزت الـ10 سنوات حتى نجح في التغلب على ذلك الوحش بعد ما واجه الموت في تلك الرحلة أكثر من مرة، وذلك وفقًا لما رواه بنفسه في مذكراته التي نشرها العام الماضي بعنوان «Friends، Lovers and the Big Terrible Thing».

كان حادث تزلج هو سبب دخول ماثيو بيري إلى دوامة الإدمان، إذ تعرض لعدد من الكسور بسبب الحادث في عام 1997، ووصف له الأطباء عقار «الفيكودين» والذي به نسبة من الأفيون، فأصبح الممثل مدمنًا عليه لدرجة أنَّه كان يتناول 50 قرصًا يوميًا، ووصل الأمر إلى أنَّه كان يزور أصدقاءه الذين يستخدمون هذا الدواء ليسرقه من خزائنهم، ودخل إلى برنامج إعادة التأهيل لمدة 28 يومًا في ذلك العام.

ماثيو بيري: لم أتذكر تفاصيل 3 سنوات في حياتي بسبب الإدمان

ولكن لم يتعاف «بيري» تمامًا من الإدمان وبدأ جسده يتداعى تمامًا من بسبب المخدرات، فقد الكثير من وزنه ووصل إلى 66 كيلوجرامًا كما عانى من التهاب البنكرياس، دخل مركز إعادة التأهيل في فبراير 2001 بسبب إدمانه على الفيكودين والميثادون والأمفيتامين والكحول، كشف في مذكراته أنَّه بسبب مشاكل الإدمان، لم يتذكر 3 سنوات من وقت تصوير مسلسل «Friends» ما بين الموسم الثالث إلى السادس.

وفي عام 2013 حصل على جائزة بطل التعافي من مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات لافتتاح «بيري هاوس»، وهو مركز لإعادة التأهيل في قصره السابق في ماليبو، كاليفورنيا، وذلك قبل أن يعود للإدمان مرة أخرى.

ماثيو بيري أنفق 9 ملايين دولار في سعيه للتخلص من الإدمان

وكشف «بيري» في مذكراته أنَّه دخل إلى مراكز إعادة التأهيل ما يقرب من 15 مرة وأنفق 9 ملايين دولار في سعيه للتخلص من إدمانه، وذلك قبل عام 2018 عندما تعرض للأزمة الصحية الأكبر في حياته، إذ شارف على الموت، وقال إنَّه أمضى أسبوعين في غيبوبة يقاتل من أجل حياته، تليها إقامة في المستشفى لمدة خمسة أشهر، بعد انفجار القولون بسبب الإفراط في استخدام المواد الأفيونية، ورأى الأطباء أن شفاءه شبه مستحيل وأخبروا عائلته أن نسبة شفائه لا تتعدى الـ 2%.

توقف «بيري» عن الشرب وتعاطي المواد المخدرة بعد ما وصفه بـ «لقاء الله»، قائلا: «كنت أمسك يد والدي وأصلي، وهو أمر نادرًا ما أفعله، شعرت بالحب وبالتفهم وبصحبة الله، كان الأمر كما لو أن الله أراني ما هو ممكن، أعتقد أنه أعادني للحياة لسبب»، وقال الممثل إنَّه قرر مشاركة تجاربه الشخصية العميقة في مذكراته لمساعدة الآخرين في رحلة مماثلة.