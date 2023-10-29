صلاة ودعاء وبكاء.. سر مشاركة ماثيو بيري في مسلسل Friends

مجموعة من الأدوار الصغيرة قدمها الممثل الأمريكي ماثيو بيري قبل أن يتلقى الممثل الصاعد في ذلك الوقت عرضا للمشاركة في المسلسل التلفزيوني الشهير «Friends» والذي غير مجرى حياته للأبد، وروى «بيري» خلال لقاء تلفزيوني سابق أنه كاد أن يضيع على نفسه فرصة المشاركة في المسلسل الشهير.

وقال ماثيو بيري خلال حلقة من برنامج «Late Night With Seth Meyers»، إنَّه في عام 1994 كان مفلسا للغاية وأخبره مدير أعماله أنه لا يمتلك أي أموال، موضحًا: «لقد كان هذا هو العام الذي بدأ فيه تصوير مسلسل Friends، لكنني كنت خارج السوق لأنني حصلت على دور طيار في ملسلسل يُدعى (LAX 2194) وكان يدور حول مناولي الأمتعة في مطار لوس أنجلوس في عام 2194».

وأضاف: «كنت أرتدى في المسلسل أزياء غريبة على أساس أن العمل يدور في المستقبل، أما الأشخاص الصغار قاموا بدور الكائنات الفضائية، وكان علي خلال المسلسل أن أفرز أمتعة الكائنات الفضائية وكان هذا هو العرض في الأساس».

ماثيو بيري: كنت سأفقد عقلي بعدم مشاركة في مسلسل Friends

وفي الوقت الذي كان يصور «بيري» دوره في المسلسل الغريب، تذكر أنه تلقى نصًا لمسلسل Friends، والذي كان مضحكًا ورائعًا على حد تعبيره، موضحًا: «كان هذا الدور مثاليًا بالنسبة لي، وكان يجعلني أشعر بالجنون لأنني لم أتمكن من الذهاب إليه بسبب عرض مناولي الأمتعة، وكنت سأفقد عقلي بسبب ذلك».

ولكن القدر كان له رأي آخر، عندما شاهد أحد المسؤولين التنفيذيين في محطة «فوكس» جزء من مسلسل «LAX 2194»، قال «إنه أسوأ شيء رأيناه في حياتنا»، لتتغير حياته ويصبح متفرغا للمشاركة في المسلسل الجديد «Friends»، والذي شاركه فيه على مدار 10 مواسم من 1994 إلى 2004.

وفي مذكراته التي أصدرها العام الماضي بعنوان « memoir, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing»، قال «بيري» إنه صلى من أجل أن تتغير حياته قبل أسابيع من اختبار أداء مسلسل «Friends»، «كان ذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع من تجربة أداء فيلم Friends، كنت وحدي في شقتي، فجأة وجدت نفسي أجثو على ركبتي وأغمض عيني بقوة وأصلي، لم أفعل هذا من قبل، وقلت:(يا إلهي، يمكنك أن تفعل بي ما تريد. فقط من فضلك اجعلني مشهوراً)».

وتابع: «بعد 3 أسابيع، تم اختياري في برنامج Friends، ولكن الله لم ينس الجزء الأول من تلك الصلاة أيضًا»، في إشارة إلى دوامة الإدمان والصراعات الصحية التي واجهها فيما بعد، ونجح في التعافي منها بعد سنوات.