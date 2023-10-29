تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ماثيو بيري بطل Friends.. مساعده اكتشف الوفاة

كشف موقع «TMZ» تفاصيل جديدة حول وفاة الممثل ماثيو بيري الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 54 عاما، وأشار الموقع في تقريره أن «بيري» توفي بالفعل في منزله بعد ممارسة بعض النشاط البدني صباح أمس.

وعاد ماثيو بيري إلى المنزل في وقت ما صباحًا بعد جولة لعب رياضة الـ«بيكل بول» لمدة ساعتين، وأرسل مساعده في مهمة بعد ذلك بوقت قصير، ولكن عندما عاد المساعد بعد حوالي ساعتين، اكتشف أن «ماثيو» لا يستجيب، ولذلك اتصل بالنجدة، وعلى الجانب الآخر مازالت التحقيقات مستمرة حول سبب الوفاة.

تفاصيل وفاة الممثل ماثيو بيري

واستجابت السلطات ووصلت إلى منزله حوالي الساعة 4 مساءً، حيث تم اكتشافه وهو فاقد للوعي، وقالت المصادر إنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، بالإضافة إلى ذلك، لا يشتبه في وجود أي جريمة، وفقا لمصادر إنفاذ القانون، بينما أشارت التقارير الأولية إلى أن الوفاة سببها «سكتة قلبية».

ويحقق محققو جرائم السرقة والقتل بقسم شرطة لوس أنجلوس في الوفاة، سيتم تحديد سبب الوفاة في وقت لاحق من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.