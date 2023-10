7 معلومات عن الممثل ماثيو بيري بطل فريندز: نجل ممثل مشهور

7 معلومات عن الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، رسمت مسيرة النجم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 54 عامًا، بعد ما تعرض للغرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله بلوس أنجلوس، وهو الأمر الذي كان بمثابة صدمة لعدد كبير من أصدقاؤه وجمهوره حول العالم.

ومن أبرز 7 معلومات عن الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، أنه ولد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 19 أغسطس 1969، وهو نجل الممثل جون بينيت بيري، والدته صحفية كندية عملت كسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، انفصل والدي ماثيوي بيري قبل عيد ميلاده الأول، وتزوجت والدته من الصحفي الإذاعي الكندي كيث موريسون، وانتقلا إلى العيش في كندا.

7 معلومات عن الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز: زامل رئيس الوزراء الكندي في المدرسة

من ضمن المعلومات عن الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، أنَّه تلقى تعليمه في مدرسة «روككليف بارك» العامة، جنبًا إلى جنب مع رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن ترودو، عندما وصل ماثيو بيري لـ 15 عاما، عاد إلى العيش مع والده في لوس أنجلوس وبدأ دراسة الكوميديا الارتجالية تزامنا مع دراسته الثانوية ليبدأ بعدها مسيرته التمثيلية.

- قدم أول أدواره في مشهد صغير في مسلسل «240-Robert» عام 1979، بينما كانت أول أدواره السينمائية فيلم «A Night in the Life of Jimmy Reardon» عام 1988، وشارك بعدها في عدد من الأدوار في السينما والدراما.

- وتمّ اختيار «بيري» لأداء شخصية «تشاندلر بينج» عام 1994، في المسلسل الشهير فريندز وكان أصغر عضو في فريق التمثيل الرئيسي بعمر 24 عامًا.

- بحلول عام 2002 أصبح ماثيو بيري وطاقم العمل الرئيسي المكون من ستة أعضاء، يكسبون مليون دولار لكل حلقة، وحصل على ترشيحًا لجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.

- وفي عام 2018، أمضى بيري 5 أشهر في المستشفى بسبب إصابته بثقب في الجهاز الهضمي، أثناء إقامته في المستشفى، كاد بيري أن يموت بعد انفجار القولون بسبب تعاطي المواد الأفيونية.

- أعلت ماثيو بيري خطوبته من المديرة الأدبية مولي هورويتز في عام 2020 ولكن خطبتهما لم تستمر أكثر من عام لينفصلا في 2021.

- أصدَر العام الماضي مذكراته بعنوان «Friends، Lovers and the Big Terrible Thing»، وكشف خلالها الحرب التي خاضها للتعافي من الإدمان، والذي كاد أن يقضي على حياته.

- في 28 أكتوبر 2023، عثر ضباط شرطة لوس أنجلوس على بيري ميتًا في حوض استحمام ساخن نتيجة غرق واضح في منزله في لوس أنجلوس.