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قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في «بيت لحم»

كتب:

كريم عثمان
12:51 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
العدوان على غزة

العدوان على غزة

أصيب، اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين بالرصاص، فيما اعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخر

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال بمرافقة قوات خاصة «مستعربون»، اقتحمت المخيم وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، كما اعتقل الشاب أحمد خالد أبوحديد.

أكدت مصادر طبية في الهلال الأحمر في بيت لحم أن الفلسطينيين الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي في الفخذ، والأقدام ونقلوا الى المستشفى.

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بقلم كريم عثمان