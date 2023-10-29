إصابة ضباط وجندي إسرائيليين إثر قذيفة أطلقها مقاتلون شمال غزة

أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بقذيفة أطلقها مقاتلون فلسطينيون خلال اشتباك شمال قطاع غزة، وفقًا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي بعد محاولات توغل بري لقوات الاحتلال في غزة، وأكدت المقاومة الفلسطينية أنها أحبطته.

جيش الاحتلال يتخلى عن خطط اجتياح واسع النطاق لقطاع غزة

من ناحية أخرى، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تخلى عن خطط اجتياح واسع النطاق لقطاع غزة، واستبدلها بتوغلات برية محدودة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن وقف خطط الاجتياح البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.